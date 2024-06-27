Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 98,2 olan endeks haziranda yüzde 2,5 azalışla 95,8'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,7 azalarak 78,3'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 100,5 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 azalışla 115,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 düşüşle 108,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 azalarak 87,9 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024 Ocak 99,5 99,4 Şubat 99,1 99 Mart 98,9 100 Nisan 102,4 99 Mayıs 103,8 98,2 Haziran 101,3 95,8 Temmuz 99,4 Ağustos 94,2 Eylül 95,5 Ekim 96,6 Kasım 95,3 Aralık 96,4