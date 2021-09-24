Müdür Göksoy: Yapılanmadan faydalanın
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO) ziyaret eden Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy, Genel Sekreter Cengiz Aras ile bir araya geldi.
Müdür Göksoy ziyarette “SGK’ya borcu olanların, 30 Eylül 2021 tarihine kadar borçlarını yapılandırabileceğini söyledi.
Göksoy, 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait bazı SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin müracaatların devam ettiğini ve 30 Eylül tarihinde sona ereceğini belirtti.
Göksoy, işverenlerin e-sigorta kanalıyla veya bizzat, 4/b sigortalılarının ise e-devlet aracılığıyla, posta yoluyla ya da kuruma müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.
Yapılandırmanın önemine değinen Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras da üyeleri yapılandırmadan faydalanmaya davet etti.
Aras, “Bugün bizleri ziyaret eden ve 7256 sayılı yapılandırmayla ilgili bizleri bilgilendiren SGK İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Üyelerimiz bu yapılandırama ile ağır borç yüklerinden azda olsa kurtulabilecekler. Buradan üyelerimizi yapılandırmadan faydalanmaya davet ediyoruz.” Dedi.
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