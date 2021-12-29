Erdoğan duyurmuştu! Kripto para yasasında dev yaptırımlar yolda

TRT Haber'in haberine göre; Çok para kazandığını iddia eden de var, kazanamayıp batan da... İçinde onlarca ekran kartı olan bir evin küçük bir odası ya da koskocaman bir fabrika kripto para madencilerinin mekanı olabiliyor.

Yasal mevzuatlar çok açık. Gelir elde ediyorsan beyan etmek zorundasın. Bu "kripto para madenciliği" bir diğer deyişle "kripto para üretimi" için de geçerli.

"Dijital madencilikte vergi zorunlu"

Dijital madencilikte verginin zorunlu olduğunu söyleyen Mali Müşavir Murat Bal, uyarıyor:

"Evlerinde ya da iş yerlerinde atıl bilgisayarlarını iki tane ekran kartı takarak kripto madenciliğine çeviren çok sayıda insan var. Burada dikkat edilmesi gereken kripto para madenciliğinin gelirinin mutlaka ve mutlaka bir genel hükümlere tabii olarak vergiye tabii olduğunun unutulmaması gerekiyor. Şu anda bu konuda herhangi bir hüküm yok ama genel hükümlere tabii olarak bir işlem başlatılabilir ve bu kişi üzerinde bir cezaya gidilebilir"

Yasa dışı yollara başvuranların sayısı artıyor

Kaçak elektrik, kaçak cihazlar ve kimsenin içeri sokulmadığı çiftlikler...



Kripto para madenciliğinde yasa dışı yollara başvuranların sayısı hızla artıyor.

Bal, devletin vergi kaybının geriye dönük incelemeyle bulunabileceğini söylüyor:

"Burada üretimin miktarına, üretimin şekline ve diğer hususlara göre bunun cezası değişir. Yani sadece ceza olarak değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda devletin bir vergi kaybı var. Bu da geçmişe, 5 yıl geriye dönük olarak incelemeye tabii tutularak bulunabilir."

"Tamamen boş bir alan değil"

Kripto para dünyasının sanıldığı kadar kontrol dışı bir alan olmadığını vurgulayan Avukat Yasemin Bal ise şunları söylüyor:

"Tamamen gri alan dediğimiz boş bir alandır. Burada boş alan derken tamamen boş olarak mümkün değil. MASAK'ın, şüpheli işlemlerde ve bir takım raporlamaların gerektirdiği hususlarda gerek kripto madenciliği gerekse kripto platformlardan talepte bulunma hakkı ve şansı vardır. Bunu da talep etmektedir."

Peki hazırlanan yasanın ne getirmesi bekleniyor?

Öncelikli olarak lisans konusunda değişiklikler yapılması gündemde.

Burada da 3 tür lisans söz konusu.

"Lisanssız şirketlerin faaliyetleri durdurulacak"

Avukat Yasemin Bal:

"Lisanssız şirketlerin web siterleri, reklam faaliyetleri, işlem yapmaya ilişkin bütün kendi uygulamalarını yapamayacaklar. Bunu yapamamaları faaliyet izni alana kadar devam edecek. Bunu factoring leansing elektronik para mevzuatında ve forex mevzuatında lisanslar alınana kadar işlem yapamamaya ilişkin hususu görmüştük."

"Yabancı platformlar da lisansa bağlanırsa işlem yapamayacak"

Yabancı platformların da lisansa bağlandığında işlem yapamayacağını söyleyen Bal, şu bilgileri veriyor:

"Yurt dışındaki transfer yapacak olan platformlar linsansa bağlanırsa bunlar lisansa bağlanana kadar zaten işlem yapamayacak. O süreç içerisinde lisans aldıktan sonra da Türkiye'de kripto para borsasıyla anlaşma yapacak. Böylece bilgi temini konusundaki sorunların önüne geçilecek. Yani bir dönem soğuk cüzdanlar soğukta kalacak. Paraların transferi maalesef gerçekleşmeyecek."

Kaldıraçlı işleme yasak gündemde

Bir diğer beklenti de Sermaye Piyasası Kurulu'na hangi kripto paraların listeleneceğine ilişkin yetkilendirme verilmesi.

Kripto parayla kaldıraçlı işlem yapılabilmesinin de yasadışı faaliyet olarak nitelenmesi de gündemde.

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