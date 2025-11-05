Kamu ihalelerine teklif vermek isteyen binlerce şirket, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine erişim sağlayamıyor. Dün akşam saatlerinden bu yana sistemde yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanıcılar “Sayfada hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısıyla karşılaşıyor.

Yaşanan arıza, özellikle son teklif verme süresi dolmak üzere olan ihalelere katılmak isteyen firmaları mağdur etti. Kullanıcılar, teklif dosyalarını yükleyemedikleri için birçok ihale sürecinin aksadığını belirtti.

Sistemdeki yoğunluk nedeniyle EKAP’ın çağrı merkezi olan 444 0 545 numaralı hattın da saatlerdir meşgul olduğu öğrenildi. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

Kaynaklara göre sistem arızasının ne zaman giderileceği ise henüz bilinmiyor.