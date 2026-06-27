Eğitim Reformu Girişimi, 2025 Eğitim İzleme Raporunu paylaştı. Rapora göre Van’da ortaöğretim net okullulaşma oranı yüzde 78,8 olarak bildirildi ve bu oranla il, kız çocukların eğitim dışına çıkma riskinin yüksek olduğu, yüzde 80 ve altında okullulaşma oranına sahip iller arasında yer aldı.

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2025 yılı Eğitim İzleme Raporu’nda, Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik yaşı düzenlemeleri, çocuk yaşta evliliklere ilişkin istatistikler ve eğitim çağındaki kız çocukların okullaşma oranları değerlendirildi.

Raporda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan verilere de yer verilerek 16–17 yaş grubundaki evlilik oranları ile eğitim dışı kalma riskleri ele alındı. Rapora göre Van’da ortaöğretim net okullulaşma oranı yüzde 78,8 olarak kaydedildi ve il, kız çocukların eğitim dışına çıkma riskinin yüksek olduğu iller arasında gösterildi.

Türk Medeni Kanunu’nda evlilik için 17 yaşını doldurma şartı aranırken, bazı özel durumlarda 16 yaşında evliliğe izin verilebiliyor. Raporda bu durumun, bazı çocukların istekleri dışında aileleri tarafından evlendirilebilmesine zemin oluşturabileceği belirtilirken, ayrıca 18 yaş altındaki evliliklerde rıza kavramının mutlaka sorgulanması gerektiği belirtildi.

VAN’DA ORTAÖĞRETİM OKULLULAŞMA ORANI YÜZDE 78,8 SEVİYESİNDE

ERG tarafından hazırlanan rapora göre ayrıca, evliliğin örgün eğitim hakkının kaybı ile ilişkili olabileceği dile getirildi. Bu kapsamda 14–17 yaş grubundaki ortaöğretim “düzeltilmiş net okullulaşma oranları” üzerinden yapılan değerlendirmede, illerdeki eğitim dışı kalma riskinin incelendiği aktarıldı.

Bu göstergeye göre ortaöğretim düzeyinde düzeltilmiş net okullulaşma oranının yüzde 80 ve altında olduğu iller, kız çocukların eğitim dışına çıkma riskinin daha yüksek olduğu bölgeler olarak değerlendirildi. Son üç yılda bu kategoride yer alan il sayısının 7’den 11’e yükseldiği belirtildi.

Raporda, önceki yıl bu risk grubunda yer almayan yüzde 79,5 Diyarbakır, yüzde 78,8 Van, yüzde 78,7 Batman ve yüzde 78,6 Hakkari’nin yüksek riskli iller arasına girdiği kaydedildi. Diğer illerde de oranların düşüş gösterdiği ve risk seviyesinin arttığı ifade edildi.