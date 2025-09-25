Hem Balıkesir’de hem de Van’da Edremit adında ilçelerin bulunmasıyla Van ile Balıkesir arasında gönül bağının oluştuğunu ifade eden Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, bu konuda Van Valisi Ozan Balcı’nın da desteğini istediğini söyledi.

Van Ferit Melen Havalimanı’ndan Balıkesir’e uçuş gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Çetin, “Edremit’ten Edremit’e uçuş gerçekleştirmek istiyoruz. Kıymetli yöneticilerimizin destekleriyle, büyüklerimizle birlikte bir uçuş hayali kuruyoruz. Türkiye’nin güneşinin doğduğu Van Edremit ile güneşinin battığı Balıkesir Edremit arasında var olan dostluk ve kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

Ferit Melen Havalimanı’nın tadilat sürecinin tamamlanmasının ardından ilk uçuşun Balıkesir’e yapılması için girişimlerde bulunduklarını belirten Çetin, şunları söyledi: “Bu köprü ile biz bu bağı daha da sağlamlaştırmak istiyoruz. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz ve bunu çok istiyoruz. Üç ay sonra Van Ferit Melen Havalimanı açılacak ve buradan uçuşlar başlayacak. Açıldığı gün ilk uçuşu inşallah Balıkesir Edremit’e yaparız ve hep beraber sizleri Edremit’te misafir etmek istiyoruz.”