Van'ın Edremit Belediyesinde eş başkanların talimatı ile ilçe genelinde yeni yol açma, drenaj ve parke kilit taşı döşeme çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle, Elmalık ve Enginsu Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kentteki farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiren Fen İşlerine bağlı ekipler, mahallelerin koşullarına göre çeşitli çalışmalar yürütüyor. Kimi mahallelerde parke taşı, kiminde yeni yol açma ve kimi mahallelerde ise drenaj çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Edremit Belediye Eşbaşkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi; çalışmaların ilçe genelde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmalar sonunda her mahallenin modern yollara kavuşacağını ifade eden Eş Başkanlar Koç ve Komi; "Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaktadır. Şu anda ilçemizde mahallelerin birçok yerinde ekiplerimiz bir yandan parke kilit taşı, bir yandan yeni yol açma ve diğer bir yandan da yağmur suları için drenaj çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tüm bu çalışmalar daha güzel, daha yaşanılabilir bir Edremit için. İlçemiz, yazın toza, kışın da çamura maruz kalmaması için kilitli parke taşı döşeme, yenileme, yeni yol açma ve drenaj çalışmaları ile daha yaşanılır bir hale getiriliyor. Hedefimiz de budur ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.