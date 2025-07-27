Üç gün süren yıl sonu sergisi, hem kadın emeğinin hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

Edremit’te faaliyet gösteren 9 ADEM, yıl boyunca 75 aktif kurs ile bin 700 kursiyere eğitim verdi. Kurslarda; sepet yapımı, dekoratif el sanatları, hazır giyim ve aşçılık gibi birçok alanda eğitimler verilirken, ortaya çıkan ürünler sergide büyük ilgi gördü. Kursiyerler, ürettikleri el işi ürünleri sergilemenin yanı sıra satışını da yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

“KADINLAR ÖZGÜVEN KAZANIYOR”

Wanhaber’e konuşan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Yıldız Yıldızbaş, kadınların bu kurslar sayesinde sadece meslek edinmekle kalmayıp, aynı zamanda özgüven kazandığını ve iş hayatına atıldığını belirtti.

“KURSLARA KATILIM YOĞUN”

Yıldızbaş, “Kadınları el sanatlarına ve sektöre teşvik etmek amacıyla çeşitli kurslar açıyoruz. Kurslarımıza katılım oldukça yoğun. Çoğu kadın, bu kurslar sayesinde evde ya da dışarıda üretim yapmaya başladı. Kadının üretmesi kadar güzel bir şey olamaz. Sermayesi olanlar kendi iş yerlerini açıyor. Ancak çoğu kadın, ev ortamında üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyor.” dedi.

“KURSLAR PSİKOLOJİK AÇIDAN KATKI SAĞLIYOR”

Kursların sadece ekonomik değil, psikolojik açıdan da büyük katkılar sağladığını belirten Yıldızbaş, “Kadınlar burada kendilerini geliştirirken, çocuklarını kreşlere bırakabiliyor, gönül rahatlığıyla çalışmalarını sürdürebiliyor. Bu sayede kadınlar hem bireysel gelişim sağlıyor hem de toplumda aktif rol alıyor.” sözlerine yer verdi.

“İŞ HAYATINA ATILMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yıldızbaş, kadınları kurslara davet ederek şu ifadelere yer verdi;

“Tüm kadınlarımızı bu kurslara davet ediyoruz. Kurslar hem keyifli hem de öğretici. Vakit geçirmek, bir şeyler öğrenmek ve iş hayatına atılmak açısından çok faydalı. Kurslarımız Ekim ayı itibarıyla başlıyor ve Ağustos sonuna kadar devam ediyor. Yaklaşık bir ay kadar ara veriyoruz, sonrasında tekrar devam ediyoruz.”