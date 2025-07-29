

Van’ın Edremit ilçesinde ekmek satışı ve dağıtımı için 17 adet 6 metrekarelik büfe, 2 yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkıyor. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenecek ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Açık Teklif Usulü” ile 11 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11:00’de, belediyenin ana hizmet binasındaki toplantı salonunda yapılacak.

Her bir büfenin aylık kira bedeli KDV hariç 2 bin 420,96 TL olması belirlenirken, 17 büfenin toplam aylık kira bedeli 41 bin 156,36 TL, 24 aylık toplam bedel ise 987 bin 752,64 TL olarak hesaplandı.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, noter tasdikli imza sirküleri, ihale tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı, SGK ve vergi dairelerinden borçsuzluk yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, kanuni ikametgah belgesi ve ihale şartlarını bildiğine dair dilekçe belgeleri isteniyor. Tüzel kişiler ayrıca 2025 yılına ait oda kayıt belgesi, vekaletname, imza beyannamesi ve Ticaret Sicil Gazetesi’ni sunmalı.

Tekliflerin, en geç 11 Ağustos 2025 saat 11:00’e kadar Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi gerekiyor.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1835843/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-van-edremitte-17-adet-halk-ekmek-bufesi-kiraya-verilecek

