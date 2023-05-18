WanHaber – Özel

Edremit Belediyesi tarafından tarım belediyeciliği yaklaşımı çerçevesinde, “Bahçede, balkonda, tarlada kendi sebzemizi kendimiz üretiyoruz” sloganı ile vatandaşlara 250 bin sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Edremit Belediyesi’nin düzenlediği fide dağıtım programına, AK Parti’den Van milletvekili seçilen Burhan Kayatürk, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri İbrahim Güray, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Fide dağıtım programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Bu sene 3.’sünü yapmış olduğumuz fide dağıtım törenine hoş geldiniz. Özellikle pandemi döneminde tarımın, gıdaya ulaşımın ve özellikle dünya ekonomisine tarımın gittiği yerin hep birlikte ülke olarak farkına vardık.

Bizler özelikle 2020 yılında kovidle birlikte, hem belediyemizin ihtiyacı olan özelikle sosyal alanların donatılması ile ilgili ihtiyaçlarımızı karşılamak, hem de ilçemizin aynı zamanda tarım odaklı bir ilçe olması hasebi ile tarımı geliştirmek, desteklemek ve tarım belediyeciliği anlamında bölgenin en büyük, en modern serasını kendi imkanlarımızla üretmiş olduk.

İlk yılımızla birlikte fide dağıtımına başladık. 2021 yılında 300 bin, 2022 yılında 250 bin ve bu yıl da nasip olursa tüm Edremit ve Van halkına 250 bin fideyi dağıtmış olacağız. Ben kendi paylaşımımda da belirtim bunun adı artık Edremit fidesi” ifadelerini kullandı.

Fide programında tarım ve gıdanın önemine değinen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, “Bugün tarım belediyeciliğine öncü olan Edremit Belediyesi’nin yapmış olduğu bu güzel etkinlikten dolayı Edremit Belediye Başkanımız Sayın İsmail Say’ı ve tüm ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Özelikle gıda sektörüne, gıdaya ulaşım, tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere çok önem arz etti.

Bu kapsamda Edremit Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitemiz akademisyenlerinin gücünü de kullanarak profesyonel bir şekilde bir çok etkinlik gerçekleştirdi. Bu yıl da 3’üncüsünü gerçekleştiriyor. Tekrar Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum ” ifadelerine yer verdi.

AK Partiden Van milletvekili seçilen Burhan Kayatürk de, “Değerli misafirler biliyorsunuz seçimden yeni çıktık. Öncelikle şahsıma ve Cumhurbaşkanımıza gösterilen teveccühten dolayı ben milletvekili seçildim. Allah’ın izni ile cumhurbaşkanımız ayın 28’inde seçilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 bin fideyi İstanbul’da ortaya koymuş. 500 bin fidenin dağıtılması neredeyse sosyal medyada 500 bin defa dile getirilmiş. Oysa Edremit Belediyesi tek başına 820 bin fide dağıtmış. Ben huzurlarınızda Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Fide dağıtım programı vatandaşlara fide dağıtımı ile sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik