Van’ın Edremit Belediyesi, birçok mahallede yol açma, stabilize, asfalt yama, parke taşı onarımı ve drenaj çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

KURUBAŞ MAHALLESİ’NDE YENİ YOLLAR AÇILIYOR

Kış aylarında tahrip olan yolları tamir eden belediye, Kurubaş Mahallesi’nin bozuk olan yollarında düzenleme çalışması yaparak, yeni imarlı yollar açma çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı. Başlatılan çalışma kapsamında mahallenin birçok bölgesinde farklı uzunlukta 1 kilometreyi aşkın yeni yol açma çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada; “Mahallenin geleceğini şekillendirecek çalışma, ulaşım ağını da güçlendirecek” denildi.

YOL REGLAJ VE STABİLİZE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Belediye; Bakacık, Kurubaş, Süphan ve Dönemeç Mahallesi gibi ilçenin merkezi ve kırsal birçok mahallesinde yol stabilize çalışmalarını sürdürdüğünü de bildirdi. Çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

PARKELİ YOLLAR ONARILIYOR

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, yol ve kaldırımların daha sağlam ve güvenli hale gelmesi amacıyla, ilçenin tamamında parke taşı onarım çalışmaları yapıldığı vurgulandı. Belediyenin yol onarımının yanı sıra öte yandan hasar gören drenaj hatlarını da yenilediği belirtildi.