Edremit Belediyesi Eş Başkanları Rabia Başak Koç ile Cemil Komi, tebrik için çiçek göndermek yerine SMA Hastası Sena Bebeğe bağış yapılmasını istedi.

SMA Tip 1 hastası olan Sena Bilir için kampanyaya destek çağrısı yapan Edremit Belediyesi Eş Başkanları Rabia Başak Koç ile Cemil Komi; “SMA hastası Sena ve Ailesi Umut Bekliyor” başlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yapılan çağrıda: "Değerli halkımız. Belediyemize çiçek göndermek isteyenlerin çiçek almak yerine Van'daki SMA hastası Sena'nın hesaplarına bağış yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz" denildi.