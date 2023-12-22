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Wanhaber

Van’ın Edremit Belediyesi, Van Gölü sahilinde kaçak yapı ve dolgu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Van Gölü’ne gösterilen hassasiyete dikkat çekildi.

“CEZA VE YIKIM KARARI ALINMIŞTIR”

Edremit Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

“İDDİALAR: Edremit İlçe sınırları içerisinde, Van Gölü kıyısında bulunan bir işletmenin sahile dolgu ve kaçak yapı yaptığı, buna rağmen belediyemizce işlem yapılmadığı, göz yumulduğu bir kısım mecralarda iddia edilmiştir. Söz konusu iddialar asılsızdır.

Şöyle ki; İlk günden itibaren yaptığımız iş ve işlemleri kamuoyunun bilgisine sunarız: Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğümüz denetim ekiplerimizle saha denetimlerinde tespitin yapıldığı ilk andan itibaren söz konusu yere müdahale edilmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatılmıştır.

İlk olarak 24.10.2023 tarihinde tutanak tutulmuş ve mühürleme yapılmıştır. Ayrıca ilgili diğer kuruluşlar olan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirimler yapılmıştır. Yine daha sonrasında eski tarihli ruhsatlı bina yanında ruhsatsız yapı ve dolgu yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3194 Sayılı Kanun’un 32 ve 42. Maddelerine göre belediye encümenimizce ceza ve yıkım kararları alınmıştır.”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR”

Açıklamanın devamında; “Bilahare imar kirliliğine sebep olmak ve dolgu yapmaktan dolayı ikinci bir işlem yapılmıştır. Mühür fek edilerek devam ettirilen yapı yeniden mühürlenerek, yapı tatil zaptı tanzim edilmiştir. Mühür fekkinden TCK. 203. Maddesi ve TCK. 184. Maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu ve 2. defa inşaatın devam etmesinden dolayı işlemlerimiz de devam etmektedir. Belediyemizce Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı doğrultusunda Van Gölü kıyısındaki tüm kaçak yapılar takip edilmekte ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

Bu tür yapılara kesinlikle göz açtırmadığımız gibi, gerekli tüm cezai işlemleri de uygulamaktayız. Edremit Belediyesi olarak Van Gölü’nün korunması noktasında çalışmalar yapmakta ve bunları da aralıksız sürdürmekteyiz. Gölü kirleten tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması için belediyemiz bu anlamda her zaman öncü olmuştur” diye kaydedildi.

“DAHA TEMİZ BİR VAN GÖLÜ İÇİN…”

Gelecek nesillere daha temiz bir Van Gölü bırakmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Edremit Belediyesi, şu açıklamayı yaptı; “Belediyemizin de paydaşı olduğu çalışmalarla; Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin katılımları ile 1 Haziran 2021 tarihinde Van Gölü Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyumun bir sonucu olarak ‘Van Gölü Havza Koruma İzleme Raporu Eylem Planı Ve Uygulama Programı’ uygulamaya konulmuştur.

Van Gölümüzün kirletilmesine sebep olan etkenlerin başında gelen Edremit’in altyapı kanalizasyon sorunu belediyemizin çalışmaları sonucu çözülmüştür. Yine sahile yakın kurulu olan ahırlar yıkılmış ve mücavir alan dışına çıkarılmıştır. Akabinde göl üzerinde kirli atıkların alınması için deniz süpürme aracını ilçemize kazandırdık. Gemilerdeki katı atıkların alınmasını konusunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Gelecek nesillere daha temiz bir Van Gölü bırakmak amacıyla temizlik etkinlikleri yapmaktayız.”

“VAN GÖLÜ’NE YAPILACAK HER TÜRLÜ MÜDAHALE ÖNLENECEK”

Van Gölü’ne yapılacak her müdahalenin önleneceğini ve mevzuat kapsamında cezalandırılacağını bildiren Edremit Belediyesi, açıklamayı şu şekilde noktaladı; “Edremit Belediyesi olarak, Van Gölü’müzün kirliliğine asla göz açtırmadık, açtırmamaya da devam edeceğiz.

Bu nedenle asılsız iddialar ile belediyemizi yıpratmaya yönelik kötü niyetli beyan ve paylaşımlara itibar edilmemesini ve Van Gölü’müze yapılan her türlü müdahalenin önleneceği ve mevzuat kapsamında cezalandırılacağı hususunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”