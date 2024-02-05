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Van’ın Edremit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Edremitli gençlerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Edremit Belediyesinden bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan Edremitli gençlere müjde geldi. Geçtiğimiz yıl YKS’ye giren tüm öğrencilere kayıt ücreti desteği veren Edremit Belediyesi, bu yıl ilçede ikamet eden tüm gençlerin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav ücretlerini de karşılama kararı aldı.

08-09 Haziran 2024'te yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 1-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Edremit Belediyesi, ilçede ikamet eden ve kriterleri sağlayan lise son sınıf öğrencilerinin YKS sınav ücretlerini karşılayacak.

“HER ZAMAN ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYE OLMAYA ÇALIŞTIK”

Öğrencilerin üniversiteye hazırlanmaları yolunda eğitim alanında 5 yıl boyunc a önemli hizmetler sunduklarını belirten Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, YKS başvuru ücretini de karşılayacaklarını vurguladı.

Edremit’te ikamet eden bütün öğrencilerin YKS ücretlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da ödeyeceklerini ifade eden Başkan Say, “Bu yıl yine aynı şekilde ödeme gücü olmayan tüm öğrencilerimizin ücretlerini karşılayacağız. Malumunuz belediye olarak öğrencilerimize maddi ve manevi sunmuş olduğumuz desteklerle geçtiğimiz yıllar içerisinde 500’e yakın öğrencimiz üniversite hayaline kavuştu. Burada olduğumuz sürece de onları yalnız bırakmayacağız.

Özellikle 2019 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren öğrenci dostu bir belediye olmaya çalıştık. Bu noktada da kaynak dağıtımından ESEM ve dershane desteklerine ve yine özellikle üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimize ulaşım destekleri ile bölgede birçok ilki gerçekleştiren belediye olduk. Sosyal belediyecilik anlamında da her zaman, her yerde tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın ve Edremit halkının yanında olduk” dedi.

“YKS’ye girecek olan tüm kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum” diyen Başkan Say; “Bu kalan zamanı özellikle ders çalışarak başarılarını arttırmalarını talep ediyorum. İnşallah bizler de YKS ücretlerini ödeyerek hem kendilerinin hem de ailelerinin bu anlamda yükünü alacağız. Edremitimize, kardeşlerimize ve tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.