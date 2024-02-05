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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan ve deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve zulme uğrayan Filistin halkı için zirve tırmanışına geçen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Dağcılar, Aydınlar beldesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki At Yaylası'na kamp kurdu. Gece saatlerinde tırmanışa devam eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez'in yönetimindeki dağcılar, yoğun tipi ve fırtınadan dolayı zirveyi iptal edip geri dönme kararı aldılar. Geri dönme kararı alan ekip, Filistin bayrağı açıp Filistin ve depremde hayatını kaybedenleri yad edip geri döndüler.

"Kötü hava zirveye çıkmalarına engel oldu"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ile Filistin halkına yapılan zulme dikkat çekmek için Süphan Dağı'na tırmanış kararı aldıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Zorlu bir tırmanıştı.

Rüzgar ve tipi zirveye ulaşmamıza izin vermedi. Bu nedenle kendimizi riske sokmayıp geri dönme kararı aldık. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Filistin katliamını yapan bütün zalimleri kınıyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın mazlumlar” diye konuştu.