Eşini kaybeden Ece Erken sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kısa bir süre önce Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünya evine giren Ece Erken'in hayatı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ne zaman evlendiği merak ediliyor. Popüler Magazin programı Söylemezsem Olmaz'da da sunuculuk yapan Ece Erken'in hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Baba tarafı Samsunlu olan Eece Erken, babası subay olduğu için çocukluğu boyunca Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşamak durumunda kaldı. Liseyi Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Ece Erken'in televizyon ekranlarıyla ilişkisi çok küçük yaşlarda başladı.



Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başlayan Ece Erken daha sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star TV'de başladı.

Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV'de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

ATV'de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda edince yine ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı.

FOX TV'de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk'te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV'de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Ece Erken ilk evliliğini 1 Eylül 2008'de Tuncer Öztarhan'la yaptı. Çift 2009'da boşandı.

Ece Erken'in ikinci evliliği Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında oldu. Ece Erken'in, bu evlilikten 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

Ece Erken 2021 Haziran ayında uzun süredir aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu.