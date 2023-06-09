Be\u015fyol Meydan\u0131'nda "Rus Pazar\u0131" olarak adland\u0131r\u0131lan pasajdaki bir i\u015f yerinde hen\u00fcz belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yang\u0131n\u0131 di\u011fer d\u00fckkanlara s\u0131\u00e7ramadan s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nYang\u0131n nedeniyle i\u015f yerindeki e\u015fyalar zarar g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n[\/related-posts]\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n