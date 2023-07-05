İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2023 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralamasında Türkiye, 47 üniversite ile en çok temsil edilen ülke oldu. Sıralamada Koç ve Sabancı Üniversiteleri ilk 100 içinde yer alırken, ilk 500’e toplam 20 Türk üniversitesi girdi.

THE 'Genç Üniversiteler' sıralaması” ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. Listede yer alacak üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm misyonları açısından değerlendiriliyor.

Bu çerçevede THE 2023 Genç Üniversite Sıralaması için 78 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 605 üniversite değerlendirmeye alındı. İncelemeler sonucunda Genç Üniversiteler sıralamasına bu yıl Türkiye’den 47 üniversite girdi. Koç Üniversitesi 55., Sabancı üniversitesi 89. olarak ilk 100’e girme başarısı gösterirken, toplam 20 Türk üniversitesi ilk 500 içinde yer aldı.

Sıralamada 20 üniversite yer aldı

Sıralamada ilk 500 içinde yer alan Türk üniversiteleri şöyle:

“Koç Üniversitesi (55), Sabancı Üniversitesi (89), Çankaya Üniversitesi (101-150), Bahçeşehir Üniversitesi (151-200), Bilkent Üniversitesi (201-250), Düzce Üniversitesi (251-300), Fırat Üniversitesi (251-300), Özyeğin Üniversitesi (251-300), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (301-350), Atılım Üniversitesi (351-400), Necmettin Erbakan Üniversitesi (351-400), Sakarya Üniversitesi (351-400), Bezmialem Vakıf Üniversitesi (401-500), Dokuz Eylül Üniversitesi (401-500), Erciyes Üniversitesi (401-500), Gebze Teknik Üniversitesi (401-500), Karabük Üniversitesi (401-500), Selçuk Üniversitesi (401-500), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (401-500), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (401-500).”iha