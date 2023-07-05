WanHaber – ÖZEL

Van İpekyolu Bahçıvan Mahallesi’nde spot ev eşyalarının satıldığı Cahit Akgül Sokağında bulunan spotçular, kendilerine eşyalarını rahatça satabilecekleri bir yer temin edilmesini istiyor.

Spotçular, sokağın dar olmasından kaynaklı eşya yükleyip boşaltırken esnafın rahatsız olduğunu ve yolu kapatmak durumunda kaldıklarını söyledi.

“İMZA TOPLADIK, TALEPTE BULUNDUK”

Yetkilere defalarca başvurduğunu söyleyen Spotçu Ulaş Dursun, “Kaç kere dilekçe verdik. Yer istiyoruz diye imza topladık. Önce bize otogarı vereceklerini söylediler. Sonra sebze halini taşıyıp oradaki dükkanları size kiraya vereceğiz dediler. Ancak şu ana kadar bizlere yer verilmedi” diye konuştu.

“YER OLSUN Kİ RAHAT EDELİM”

Çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını vurgulayan Spotçu Ulaş Dursun, “Burada eşya taşıyamıyoruz, eşya indiremiyoruz. Çoğu esnaf şikayetçi. Yolun ortasına malzeme indiremiyoruz. Öyle bir yer olsun ki biz de rahat edelim, onlar da rahat etsin. Buradaki esnaf da rahatsız oluyor, arabanı çek buradan diyor. Öbürü geliyor, abi neden malzemeni buraya indiriyorsun diye tepki gösteriyor? Kışın kar yağdığında buraya kepçe bile giremiyor.” dedi.

“BİZE DE BİR YER VERİLSİN”

Belli bir alanın spotçulara temin edilmesini isteyen Spotçu Ulaş Dursun, “Peynirciler Çarşısı gibi, Sakatatçılar Çarşısı gibi kurulu bir yerimiz olsun istiyoruz. Ne güzel, onların yerleri belli. Biz de öyle bir yer istiyoruz. Herkese yer verilmiş, bize de verilsin. Birçok kişiye ev eşyasını biz veriyoruz. Önemli bir iş yapıyoruz, bu nedenle sesimize kulak verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin