Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kendisine verilen hibe desteği ile bal üretiminde markalaşmayı hedefleyen girişimci Gevaş Kadın Kooperatif Başkanı Songül Güleç, Van’ın Gevaş ilçesinde dünyanın en iyi ballarından biri olan sepet kara kovan balını üretiyor.

Söğüt ağacı dallarıyla örülen ve çamurla sıvanan sepetlere, petek eklemesi yapılmadan tamamen işçi arıların ördüğü peteklerle üretilen sepet kara kovan balıyla adını dünyaya duyurmak isteyen Gevaş Artos Kadın Kooperatif Başkanı Songül Güleç, kurumsal marka hedeflerini anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kendileri verilen Kadın Kooperatifleri Satış Ofisinde bal satışı yapan Güleç, “Bu iş benim baba mesleğim, daha önce de arıcılık yapıyordum ama markalaşmak ve kurumsal bir üretim tesisi açmak istedim. Daha öncesinde hem Hollanda’ya üretim yaptığım balın bir kısmını satıyordum hem de internet üzerinden satış gerçekleştiriyordum. Markalaşma kararı aldıktan sonra, kooperatif kurmak istedik” diye konuştu.

Yüksek dağ kesimlerinde ve zengin endemik bitki türleriyle arı üretimi için Gevaş ilçesinin verimli bir yer olduğu söyleyen Girişimci Songül Güleç, markalaşma yolunda attıkları kararlı adımlarla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 4 milyonluk hibe desteği aldıklarını belirtti.

4 MİLYONLUK HİBE DESTEĞİ

Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, “Markamızın projesini oluşturmaya başladık. Akabinde markaya uyacak şekilde paketleme tesisi kurup, üretimini yaptığımız balları yurtdışına daha rahat şekilde ihraç edelim diye düşündük. Projemizi DAKA’ya sunduk ve 4 milyonluk bir hibe desteği aldık. Böylece Gevaş ilçemizde bal paketleme tesisleri kurduk. Şu an tadilatı bitmiş değil en kısa sürede eksiklerimizi tamamlayıp aktif şekilde seri üretime geçmek istiyoruz” dedi.

“VAN’DA ÜRETİLEN BAL MARKET RAFLARINA GİRECEK”

Van’da anaokullarına bal üretimine başladıklarını belirten Güleç, “Van’da anaokullarına mini boy küçük paketler şeklinde organik bal üretimi de yapmaya başladık. Ayrıca şu an ünlü zincir marketlerle de bir anlaşma sürecindeyiz, organik ballarımız Türkiye’nin her tarafında, market raflarında yerini alacak” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 100 ORGANİK ÜRETİM”

Prolin değeri 1200 olan sepet kara kovan balının üretiminin el değmeden, katkısız bir şekilde yapıldığına değinen Güleç, “Ürünlerimiz tamamen karakovan üretimi olarak yapılıyor. Söğüt ağaçlarla yapılmış ve etrafı çamurla sıvanmış kovanlar.

Hiçbir fabrika katkı maddesi kullanılmadan tamamen arılardan elde edilmiş yüzde yüz organik bal üretimi yapıyoruz. Van’ın Gevaş ilçesinin Artos Dağı eteklerinde üretimi yapılan bir bal, prolin değeri 1200 olan tamamen doğal bir balımız var.

Dünya çapında en iyi ballardan biri Manuka balıdır fakat manuka balında bile prolin değer 700 ila 800 arası değişiyor. Ayrıca Anzer balından da yüksek prolin değere sahip bir bal bu. Marka başvurumuzun süreci tamamlandıktan ve tesisimiz tamamen seri üretime geçtikten sonra balımızı tüm dünyaya satmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci