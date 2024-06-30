AA muhabirinin on-line istatistik portalı Statista'dan derlediği verilere göre nisan itibarıyla Facebook, aylık aktif 3 milyarı aşan sayısıyla dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olarak zirvedeki yerini koruyor.

Facebook'un da sahibi Meta şirketine ait Instagram ve WhatsApp, aylık 2 milyar kullanıcısıyla listede 3'üncü ve 4'üncü sırada, Facebook Messenger da bir milyar kullanıcısıyla 7'nci sırada bulunuyor.

Listede 2'nci sırada Google'ın sahibi olduğu çevrim içi video paylaşım platformu YouTube geliyor. YouTube, dünya çapında 2,5 milyar kişi tarafından kullanılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Eski adıyla Twitter) platformu ise 611 milyon kullanıcıyla 12'nci sırada bulunuyor.

Çin'den 6 şirket listede yer alıyor

Dikkati çeken ABD merkezli 9 şirketin yanı sıra Çin merkezli 6 şirket de listede yer almayı başardı.

Çinli sosyal medya uygulamaları arasında en ilgi gören platform, yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısıyla TikTok oldu.

5'inci sıradaki TikTok'u, 1,3 milyar kullanıcıyla 6'ncı sıradaki WeChat, 755 milyon kullanıcıyla 10'uncu sırada yer alan Douyin, 700 milyon kullanıcıyla 11'inci sırada bulunan Kuaishou, 600 milyon kullanıcıyla 13'üncü sırada olan Weibo ve 554 milyon kullanıcı sayısı ile 14'üncü sıradaki QQ takip ediyor.

5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor

We Are Social'ın 2024 raporuna göre 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun yüzde 62'sine denk gelen 5 milyar kişi sosyal medya kullanıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı geçen yıla göre yüzde 5,6 arttı, 2023 boyunca 266 milyon yeni kullanıcı ilk kez sosyal medya kullanmaya başladı. Dünyada 5,35 milyar kişinin internet kullanıcısı olduğu biliniyor.

Sosyal medyada günlük ortalama 2,23 saat geçiriliyor

Rapordaki verilere göre kullanıcılar, ortalama 2,23 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Ayrıca, 1,41 saat kitap, dergi ve benzeri okuma, 1,25 saat müzik dinleme, 1,02 saat de oyun oynamaya vakit ayrılıyor.

Rapora göre Türk kullanıcılar, sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor.

Günlük ortalama 2 saat 44 dakikalarını sosyal medyada geçiren Türk kullanıcılar, internette de dünya ortalamasından bir saat daha fazla vakit harcıyor.

Türkiye, internet kullanımında toplam 6 saat 57 dakikayla 42 ülke arasında 20. sırada yer alıyor.

Türkiye'de en fazla kullanıcıyla YouTube başı çekiyor

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanıcıya 57 milyon 500 binle YouTube sahip. Instagram, 57 milyon 100 bin kullanıcıyla YouTube'un hemen peşinden geliyor.

TikTok, 37 milyon 700 bin kullanıcıyla Türkiye'de 3'üncü, Facebook 34 milyonla 4'üncü, X 20 milyon 670 bin kullanıcıyla 5'inci, LinkedIn ise 16 milyon kullanıcıyla 6'ncı sırada yer alıyor.