WanHaber – Özel

Her yıl 14 Haziran’da Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kutlanıyor. Bu günle, kamuoyunda gönüllü kan bağışının öneminin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Van’da bulunan vatandaşlar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü nedeni ile Van İpekyolu’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında bulundu.

“HERKESİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ”

Farkındalık yaratması amacı ile kan bağışında bulunan vatandaşlar, “Kan vermek hayat kurtarır. Kendimizi maddi, manevi rahat hissediyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar için de yararlı olacağını düşünüyoruz. Herkesi de kan vermeye davet ediyoruz” diyerek kan vermenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin