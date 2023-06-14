Wanhaber / Haber Bülteni

Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van’da, Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında yapımı hızla devam eden Kent Meydanı yeni bir konseptte tasarlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi ile eski müze sokak arasında bulunan ve tamamı Büyükşehir Belediyesine ait 6 bin 580 metrekarelik alanda yapılan kent meydanının kente değer katacağı vurgulandı.

Meydan konseptinde tasarlanan alanda konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek bir sahne oturma alanları ve yeşil alan olacak.

Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan meydan, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacak.

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