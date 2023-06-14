WanHaber / Uğur Mengeş

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Van Milletvekili olan ve Van'ın ağabeyi konumuna getirilen Burhan Kayatürk'e önemli bir görev verdildi.

AK Parti Meclis grubu, Meclis Başkanlık Divanı’nın AK Partili üyelerini belirlemek ve Meclis’in ihtisas komisyonlarında görev alacak isimleri seçmek üzere kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Adalet eski bakanı Bekir Bozdağ AK Parti’nin Meclis Başkanvekili seçildiği toplantıda AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'e de önemli bir görev verdildi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına seçilen Kayatürk'ün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu üyeliği de bulunuyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise TBMM'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonununda görev yapacak.