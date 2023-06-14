Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin desteklediği, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Çocuk Koroları Konserleri, 21 Haziran’da sahnelenecek.

Konu ile ilgili olarak Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, vatandaşları düzenlenecek olan etkinliğe davet ederek; “2022-2023 Eğitim Sezonu başında büyük bir heyecanla başladığımız koro çalışmalarımızın meyvelerini toplama zamanı geldi! Öğrencilerimiz sizler için hazırlandı ve ilk olarak 21 Haziran Çarşamba günü sizlerle buluşmak için Devlet Tiyatrosu'nda sahne alacak. Tüm halkımız davetlidir” paylaşımı yaptı.

Öğrenciler, 21 Haziran 2023 günü saat 15.30’da Van Devlet Tiyatrosu’nda sahne alacak.