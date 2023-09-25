Dünya birincisi kadın hafız, Kur'an yakanlara tepki gösterdi

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Batı ülkelerindeki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların gölgesinde BAE'nin Dubai kentinde 16-22 Eylül'de düzenlenen kadınlara özel Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'na, dünyanın farklı ülkelerinden 60 kadın hafız katıldı.

Bir hafta boyunca sabah ve akşam olmak üzere 2 ayrı oturumda gerçekleştirilen yarışma boyunca kıyasıya bir mücadele yaşandı.

21 yaşındaki Ürdünlü kadın hafız Sündüs Saydavi, Dubai'deki yarışmaya katılmadan önce Ürdün'de Vakıflar Bakanlığının düzenlediği yarışmalara katıldı ve yapılan elemelerde ikinci oldu.

60 yarışmacıyı geride bıraktı, birinci oldu

Bakanlık tarafından Dubai'deki yarışmaya katılmak üzere aday gösterilen Saydavi, 13 Eylül'de Dubai'ye hareket etti.

Jürinin sorduğu ayetlerin tamamını şaşırmadan okuyan, tecvit ve tilavet kurallarını yerine getiren Saydavi, 60 yarışmacı arasında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe hak kazandı.

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'Hayatının en güzel anını yaşadı'

İlk 10'a girenlerin isimlerinin açıklanmaya başlamasıyla heyecanı katlanarak artan Saydavi, birinci olduğunu öğrendiğinde kendi tabiriyle "hayatının en güzel anını" yaşadı.

Kendisiyle birlikte Dubai'ye giden babaannesi Amal İbrahim el-Hamadşe de torununun isminin açıklanmasıyla sevinçten secdeye kapandı.

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Kur'an-ı Kerim yakanlara meydan okudu

Röportaj boyunca elinden Kur'an-ı Kerim'i hiç düşürmeyen Saydavi, Batı ülkelerinde Müslümanların kutsal kitabını yakanlara hitaben, şu ifadeleri kullandı:

"Satırlardakini yaksanız bile kalplerimizdekini yakamayacaksınız. Kur'an, burada (göğsüne işaret ederek) baki kalacak."

AA