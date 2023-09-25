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CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, adaylık talebini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve paylaştı.

Canpolat adaylığıyla ilgili “Yola çıkıyoruz. İstanbul’u birlik beraberlik içinde yerel seçime götürecek ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanacağız. İlçe belediye sayımızı da artıracağız” ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİMCİ'LERİN ADAYI DA AÇIKLANMIŞTI

İstanbul İl Başkanlığı için 'değişimcilerin' adayı Özgür Çelik adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bugün Özür Çelik'le de görüşmesi bekleniyor.

Superhaber