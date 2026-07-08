İran, eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'i uğurluyor...

Savaşın ilk günü ABD-İsrail saldırısında öldürülen Hamaney ve ailesi için başkent Tahran'ın ardından bu kez ülkenin dini başkenti olarak görülen Kum'da cenaze töreni düzenledi.

KALABALIK ALANA SIĞMADI

Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurdu.

Törenin ardından Hamaney'in naaşı şiiler için kutsal sayılan Irak'ın Necef kentine götürüldü.

IRAKLI YETKİLİLER KARŞILADI

Hamaney'in naaşını Uluslararası Necef Havalimanı'nda Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Iraklı yetkili karşıladı.

Necef'te bu akşam düzenlenecek resmi cenaze törenine Başbakan Zeydi'nin yanı sıra üst düzey devlet yetkilileri katılacak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İranlı heyetle birlikte cenaze törenine katılmak için Necef'e gitmişti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hamaney'in naaşı, yarın da tören için Irak'ın Kerbela kentine götürülecek.

Buradaki törenin ardından Hamaney'in naaşı, tekrar İran'a gönderilecek.

İran lideri için son tören 9 Temmuz'da doğum yeri olan Meşhed'de yapılacak ve naaşı bu kentteki İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.