ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ‘ticari gemileri hedef aldığı’ gerekçesiyle İran'a karşı ‘bir dizi güçlü saldırı’ başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “ABD’nin bu saldırıları, Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye yönelik İran saldırılarına yanıt niteliğindedir. İran’ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlali niteliğindeydi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde ve aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde 6 patlama sesi duyulduğunu kaydetti.