COVID-19 salgınının etkileri henüz hafızalardayken, dünya şimdi de maymun çiçeği virüsüyle karşı karşıya.

Şimdi de maymun çiçeği salgını, birçok ülkede vatandaşları endişelendiriyor.

Afrika’da yayılan bu virüs nedeniyle acil durum ilan edildi.

Vatandaşlar, maymun çiçeği virüsünden nasıl korunabileceklerini merak ediyor.

İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın yolları:

· Virüsten korunmanın en önemli yolu, başkalarıyla aranızda yeterli mesafeyi korumaktır.

· Ateşi veya döküntüsü olan kişilerden uzak durmak önemli bir önlemdir.

· Yakın temastan kaçınmak, virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.

· Kapalı alanlarda maske takarak koruma sağlayabilirsiniz.

· Elleriniz sık sık yıkanmalı ve hijyen kurallarına özen göstermelisiniz.

· Özellikle kemirgenler ve primatlarla temas ettiğinizde dikkatli olun. Hayvanların vücut sıvıları veya deri lezyonlarına temas etmeyin.