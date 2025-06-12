Millet Bahçesi yapılacak olan aladaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Balcı; “Van’ımızı ihya etmek, inşa etmek, Vanlı hemşerilerimizin huzur, refah ve esenliklerine katkı sağlamak ve Van’ı geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Burası DSİ yerleşkesi, burada yaklaşık 70 yıllık ağaçlarımız var.

Bizler de Tarım ve Orman Bakanımızın DSİ Genel Müdürümüzün katkılarıyla millet bahçesi yaptık. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bize destek verdi. Belediyenin de imkanlarını kullanarak, bizler burayı yaklaşık 132 dönümlük alanda millet bahçesi yapıyoruz.

Sosyal donatılarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, spor alanlarıyla her yaştan Vanlı hemşerilerimizin yararlanabileceği bir millet bahçesini Van’ımıza kazandırmış olacağız. İnşallah sonbahar itibarıyla da tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

Vali Balcı; "Kuş sesleri içerisinde, Hava limanının yanında İpekyolu’nun kenarında, halkımızın nefes alacağı harika bir millet bahçesini Van’ımıza kazandırmış olacağız. Şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Van’ımıza DSİ yerleşkesindeki millet bahçemiz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.