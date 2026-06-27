Van’dan dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışların bugün de görülmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis'te aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor. Yağış geçişleri sırasında kısa süreli fırtına ve dolu hadisesi görülebileceği de aktarıldı.
Tahminlere göre yağışların Van’ı terk etmesi ve yarından itibaren az bulutlu ve açık bir havanın görülmesi bekleniyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu