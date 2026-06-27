Van’dan dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan yağışların bugün de görülmesi bekleniyor. Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis'te aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması öngörülüyor. Yağış geçişleri sırasında kısa süreli fırtına ve dolu hadisesi görülebileceği de aktarıldı.

Tahminlere göre yağışların Van’ı terk etmesi ve yarından itibaren az bulutlu ve açık bir havanın görülmesi bekleniyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu