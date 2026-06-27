Edinilen bilgilere göre kaza, Çaldıran-Özalp yolu ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde aynı noktada meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA