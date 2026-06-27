Sağlık Bakanlığı’nın 129. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası sonuçları doğrultusunda, Van için 43 hekim kadrosu ayrıldı. Yayımlanan münhal kadrolara göre bu kontenjanın 37’si uzman hekimlerden, 6’sı ise pratisyen hekimlerden oluştu.

Van’da şehir hastanesi ile ilçe hastanelerinin inşa süreci devam ederken, DHY kurası kapsamında açılan yeni hekim kadroları da netleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan listede Van’a toplam 43 hekim kadrosu ayrıldı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “129. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında, şehrimizin sağlık ordusunu güçlendirecek yeni hekim kadroları tahsis edildi. Van genelindeki tüm ilçe ve merkez hastanelerimizde vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilmek adına; 37 Uzman Hekim, 6 Pratisyen Hekim olmak üzere toplam 43 yeni hekim kadrosu şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyor, ataması yapılan hekimlerimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum.” sözlerine yer verdi.