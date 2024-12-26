Ziyarette konuşan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, “Yeni atanan Van DSİ Bölge Müdürü Cihan Aksoy’a görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Aksoy’un, Van ilimizde güzel işler yapacağına inanıyorum. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Van teşkilatı olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Cihan Aksoy ise, “MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp’e ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni atanmış olduğum görevimde üzerime düşen görevi sonuna kadar layığı ile yapmaya çalışacağım” dedi.