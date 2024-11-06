ABD'de seçim yarışına giren Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'tan hangisinin ipi göğüsleyeceği yatırımcıların odağında.

Dolar endeksi yüzde 0,5 azalışla 103,40 seviyesine bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI GERİLEDİ

Piyasalarda dolar yüzde 0,11 azalarak 34,2459 lirada geriledi.

Euro 1,47 düşüşle 36,9247 liraya düştü.

Sterlin ise 0,91 düşüşle 44,3968 lira oldu.

ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altın piyasanın açılışında 2 bin 737 dolara geriledikten sonra 2 bin 712 dolar oldu.

Gram altın piyasanın açılışında gerileyerek, 3 bin 11 lira seviyesinden işlem görürken, ilerleyen süreçti 2 bin 988 lira oldu.

ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 988 lira

Çeyrek altın: 5 bin 67 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 648 lira

Tam altın: 20 bin 271 lira

Yarım altın: 10 bin 136 lira

BITCOIN REKOR KIRDI

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Bitcoin'in fiyatı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanabileceği beklentisiyle 75 bin doları aşarak 75 bin 11 dolarla rekor tazeledi.

Bitcoin en son yüzde 8,21 ve 5 bin 652,3 artışla 74 bin 537,4 dolar oldu.