Doğum oranları alarm veriyor...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye'de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi.

TÜİK'in verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51'e düştü.

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye için felakettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’de doğum hızının düştüğüne dikkatleri çekerek "Türkiye için felakettir" ifadeleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da söyledi.

"Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının, 2023'te 1,51'e gerilediğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız.

958 bin 408 bebek doğdu

2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.

En yüksek oran Şanlıurfa'da

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2023'te en yüksek gerçekleştiği kent, 3,27 çocukla Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Bu ili 2,72 çocukla Şırnak, 2,4 çocukla Mardin izledi.

En düşün oran Bartın ilinde

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocukla Bartın oldu.

Bu ilin ardından 1,14 çocukla Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocukla Kütahya geldi.