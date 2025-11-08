Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı Ocak-Ekim ayları Gelir Stopaj Vergisi Faal Mükellef sayılarının illere göre dağılımına dair verileri açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, Türkiye genelinde Gelir Stopaj Vergisi faal mükellef sayısı 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 151 bin 166 kişiden 4 milyon 312 bin 300 kişiye yükseldi ve bu 10 aylık süreçte yüzde 3,88 oranında bir artış kaydetti.

Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerde, Van’da 2025 yılı Ocak ayında 26 bin 277 olan Gelir Stopaj Vergisi faal mükellef sayısı, Ekim ayı sonunda 27 bin 273’e yükselerek 10 aylık dönemde yaklaşık yüzde 3,79 oranında bir artış gösterdi. Gelir Stopaj Vergisi faal mükellef sayılarının illere göre dağılımında Van, Türkiye genelinde 27. sırada yer aldı.

Resmi verilere göre, Van ili, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gelir Stopaj Vergisi faal mükellef sayısında en yüksek değere sahip il olarak öne çıktı ve bu kategoride bölgenin lideri konumunda kayıtlara geçti.