Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar ilgi gösterdi. 10-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, öğrenciler; kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmaların temsilcileriyle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı kısa değerlendirmede, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir fuarı sorunsuz tamamlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Gençlerin ve öğrencilerin iki gün boyunca kamu kurum ve kuruluşlarının, iş dünyasının, özel sektörün stantlarını ziyaret ederek, kariyerleriyle ilgili bilgi aldığını belirten Şevli, "Fuarımızda hem yarışmalar var hem konserler var.

Öğrencilerimiz hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Burada iş dünyasının, Türkiye’nin saygın kamu kurum ve kuruluşlarının çok kıymetli temsilcileri var, insan kaynakları uzmanları var. Stantlarını kurdular ve öğrencilerimizden cv alıp onların iş ve staj başvurularını dinliyorlar. Karşılıklı sohbet içinde etkileşimli bir fuar oluyor. Sadece stantların olduğu bir fuar değil, işin içinde eğitim var. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem eğleniyor. Yani etkileşimli bir fuar ve dolu dolu geçiyor. Dün sabah itibariyle 20 binin üzerindeydi katılım sayısı. Çok yoğun geçti. Geçen yıl ki gibi 50 bin civarında bir katılım olmasını bekliyoruz" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise Van’da inanılmaz bir fuar ile karşılaştığını belirterek, "Bu sene Van YYÜ ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Doğu Anadolu’daki pek çok üniversitemizin yanı sıra pek çok kurum ve kuruluşun hem bölgesel hem ulusal kuruluşun bu fuarda oluşunu görmek ve özellikle on binlerce üniversite öğrencilerimizle etkileşimini görmek çok etkileyici. Bir yandan da hem kamudan hem özel sektörden hem de üniversitelerimizden panelistlerin ve konuşmacıların olduğu paneller, konferanslar bunlarda gençlerimizin vizyonunu ufkunu açmak onlara doğru hayaller ve hedefler koymaları açısından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Fuara katılım sağlayan firmalar ise fuara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, fuarda öğrencilere sektör ile alakalı bilgilendirmelerde bulunduklarını söylediler.