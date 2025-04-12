Fuar, Van ve birçok üniversiteden gelen öğrencilerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde; Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) 10 Nisan Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını açtı ve iki gün süren fuar yoğun katılımla tamamlandı.

Paydaş Üniversite olan Iğdır Üniversitesinin açmış olduğu ‘Kimya-Kozmetik Topluluğu’ standında ki doğal yöntemlerle üretilen tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ürünleri ilgi çekti.

“BİTKİLERDEN DOĞAL ÜRÜNLER ELDE EDİYORUZ”

WanHaber’e konuşan Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Musa Karadağ, “Ürettiğimiz tırnak bakım yağı, vücut bakım kremi, kolonya, sıvı sabun, bulaşık deterjanı, duş jeli, parfüm ve krem gibi birçok ürünü üniversite bünyesinde satışa sunuyoruz. Bu ürünlerin çoğunu, Ağrı Dağı bölgesinde yetişen bitkilerle üretiyoruz" dedi.

Karadağ, ayrıca Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde danışmanlık hizmeti verdiğini ve üniversite bünyesinde büyük firmalarla iş birliği yaparak internet üzerinden satış gerçekleştirdiklerini vurguladı.

“FUAR ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne teşekkür eden Karadağ, “Van’daki fuar çok verimli geçti. Katıldığımız bu tür fuarlarda Vanlı gençlerin bizim bölümümüzü tercih etmelerinde etkin rol oynadığımızı düşünüyoruz. 8 kişilik ekiple fuara katıldık ve gelecekteki fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Van’ın daimi katılımcısı olmayı planlıyoruz.” sözlerine yer verdi.

Iğdır Üniversitesi, doğal ürünlerle sağlığı destekleyen projelerini büyüterek Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı ve Anadolu’da güçlü bir marka oluşturmayı hedefliyor.