DAKAF'25, Van YYÜ'nün ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında 10-11 Nisan'da Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığınca internet üzerinden oluşturulan "Yetenek Kapısı" da öğrenci, mezun ve iş verenlerin fuara katılmasını, staj, iş ilanı ve insan kaynaklarına erişimi sağlayacak.

Fuarda firma ve kurumlar, kariyer hareketinin bir parçası olma, hedef kitleleriyle temas edebilme, insan kaynağı stratejileriyle paralel iş ve pozisyonlar için nitelikli öğrenci ve mezunlarla birebir mülakatlar yapabilme imkanı bulacak.

Fuar hazırlıklarının devam ettiği Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, DAKAF'25'in 6 paydaş üniversitenin işbirliğiyle 10 Nisan'da Van'da kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

Fuar için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şevli, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 'Yetenek Her Yerde' temasıyla bölgesel kariyer fuarları yapılıyor. Biz de üniversitemiz ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'25'i düzenleyeceğeyiz. Geçen yıl ocakta yaptığımız DAKAF'24'e yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 200'ün üzerinde firma katıldı. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin yoğun talebi doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bu yıl da DAKAF'25'i düzenleyeceğiz." dedi.

Yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek fuarın amacını anlattıklarını bildiren Şevli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl düzenlediğimiz fuarın ardından hem öğrencilerimizden hem işverenlerden hem de kamu ve özel sektör temsilcilerinden olumlu dönüşler aldık. Öğrencilerimiz birçok firmada iş bulma ve staj imkanına kavuştu. Bu yılki fuarımızda öğrencilere kariyer yapma, ulusal staj ve iş imkanları anlatılacak. Fuara, kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, lise ve üniversite mezunları, gençler, staj ve iş arayanlar, kalifiye elemana ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katılacak. 200'ün üzerinde firma başvuru yaptı. Şu an tüm stantlar kiralanmış durumda. 3 gün önce stantlarımız doldu. Şu an boş stant yeri kalmadı."

Katılımcıların iş başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabileceğini anlatan Şevli ,"Yoğun bir talep var. 7 bakanlığımız, bankalarımız, ülkemizin saygın kurum ve kuruluşları, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi güzide kurumlarımız stantlarını açacak. Genel müdürler, insan kaynakları yöneticileri, direktörler, koordinatörler fuarda gençlerle bir araya gelerek iş başvuru süreçlerini anlatacak, CV hazırlama eğitimleri verecek." diye konuştu.

Şevli, fuarda sosyal ve kültürel etkinliklerin de organize edileceğini ifade ederek, "Fuar devam ederken aynı zamanda kongre merkezinin 4 salonunda programlar düzenlenecek. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen, alanında uzman isimler konuşmalar yapacak, panellere katılacak. Gençlere kariyer yolunda tavsiyelerde bulunacaklar. Öğrencilerimiz ve gençlerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Fuara en üst seviyede hazırlık yapıyoruz. Yoğun bir katılımın olacağını öngörüyoruz. Fuara 50 binin üzerinden bir katılım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın gençlere fırsat eşitliği sunduğunu dile getiren Şevli, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en doğusundayız. Buradaki gençlerimiz 'Ben Ankara'daki, İstanbul'daki Türk Hava Yolları'nın, Ziraat Bankasının genel müdürlüklerine, TUSAŞ'a ASELSAN, HAVELSAN'a nasıl ulaşacağım?' düşüncesinden kurtulacaklar. Fuar sayesinde göz bebeği kurumlarımız öğrencimizin ayağına geliyor. Böylelikle bir fırsat eşitliği doğuyor. Bu sayede gençlerimizin kurumlarımızda iş bulma ve staj yapma imkanına kavuşacağına inanıyorum."

"Fuar bölgemize ve ülkemize önemli fayda sağlayacak"

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise Van'ın, en kapsamlı ve geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Bu tür organizasyonların Van'da yapılmasını önemli ve anlamlı bulduklarını belirten Aslan, şunları söyledi:

"Geçen yıl yapılan DAKAF'24'ten çok güzel sonuçlar elde edildi. Sektör temsilcileri memnuniyetlerini dile getirdi. DAKAF'25'in de bu yıl burada yapılıyor olmasıyla bir nevi Van ödüllendirildi. Fuar, bölgemize ve ülkemize önemli fayda sağlayacak. Birçok firmamız yerini aldı. Fuarda üretimlerini, ürünleri, çalışmalarını anlatacaklar. Belki de işbirlikleri kurularak ticari anlaşmalar yapılacak. Ticaretimiz ve turizmimizde canlılık yaşanacak, üretime katkı sağlanacak. Biz de bu konuda destek olmaya devam edeceğiz."