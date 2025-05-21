Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) bünyesinde 7 Mart 2023’te kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, iş dünyası ve özel hukuk alanındaki uyuşmazlıkların mahkeme dışı yollarla çözülmesi için önemli bir adım attı. İlki dün gerçekleştirilen Tahkim Kurulu toplantısıyla faaliyetlerine başlayan merkez, Van’ın ticari hayatında hızlı, düşük maliyetli ve etkili çözümler sunmayı amaçlıyor.

Van TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin, ticari, iş hukuku, tüketici, kira ve diğer özel hukuk uyuşmazlıklarında tarafların arabuluculuk yoluyla anlaşmasını sağlayacağını belirten Necdet Takva, tahkim hizmetleriyle uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız hakemler aracılığıyla çözerek mahkeme süreçlerine alternatif bir yol sunulacağını aktardı.

“İŞ İNSANLARINA HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜMLER SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Merkezin temel amacının, Van’ın yoğun ticari hayatında iş insanlarına zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunması olduğunu dile getiren Takva, “Birçok Ticaret ve Sanayi Odası bu alanda çalışmalar yürütüyor ve özellikle ticari uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi konusunda başarılı örnekler ortaya koyuyor. Biz de Van TSO olarak bu konuda ön almaya başladık. Dünkü ilk Tahkim Kurulu toplantımız, bu sürecin başlangıcı açısından oldukça önemli. Merkezimiz, Van’ın yoğun ticari hayatında iş insanlarına hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunmayı hedefliyor. Arabuluculuk ve tahkim yoluyla çözülen uyuşmazlıklar, mahkeme süreçlerine kıyasla hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. Bu, tamamen yasal bir süreçtir ve mahkemelerdeki dava yükünü azaltarak adalete erişimi kolaylaştırıyor. Özellikle üyelerimizin ticari uyuşmazlıklarını bu merkeze getirerek zaman ve maliyet avantajı elde etmelerini sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DOĞUDA BİR İLKE İMZA ATTIK”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’mizin ofisi, yönetim binamızda hizmet veriyor. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve bilinçlendirme programlarıyla üyelerimizi bu konuda daha fazla bilgilendireceğiz. Van’da, doğuda bir ilke imza atarak bu merkezi kurma başarısını gösterdik. Bu nedenle, üyelerimizin bu merkeze güven duyması ve burayı aktif bir şekilde kullanması çok önemli. Merkezin sürdürülebilirliği, üyelerimizin bu sürece olan inancı ve katılımıyla mümkün olacak.” dedi.