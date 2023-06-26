Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel’in de katıldığı etkinlikte, ilk olarak Meydan Gölü’nün etrafında yürüyüş yapıldı. Doğaseverler daha sonra 2850 rakımlı Gürgür Baba Tepesi'ne yürüyüş gerçekleştirerek etkinliğini tamamladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, Van ve Bitlis’in güzelliklerine dikkat çekmek için faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Özel, “Bugün de Erciş’te bulunan Meydan Gölü ve Gürgür Baba Tepesi'ne yürüyüş düzenledik. Amacımız Van Gölü Havzası’nda bulunan tüm güzellikleri halkımıza tanıtmaktır” dedi.iha