Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, halk sağlığını korumak ve vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan denetimler devam ediyor.

Kurban Bayramı nedeniyle sık sık denetim yapan ekipler, kent genelinde hizmet veren ulusal ve yerel zincir marketler, bayramlık ürünlerin satıldığı iş yerleri, tatlı imalathaneleri ve diğer esnaf gruplarını tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürün (merdiven altı üretim), kasa-raf fiyat uyuşmazlığı, ilaçlama ve ruhsat gibi birçok konuda kontroller yapıldı. Denetimlere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.

Gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, işletmelerde görülen eksiklikler için denetim ve ikaz formu düzenlenirken, uyarılan esnafın eksikliklerini gidermemesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.İHA