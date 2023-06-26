İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağan kurultayda son zamanların en sert konuşmasını yapması siyaset sahnesini hareketlendirdi.

Hem muhalefete hem partisindeki muhalif isimlere yüklenen Akşener, "Hesap vereceksiniz, şımarıklık bitti artık" dedi. Bu açıklamaların ardından kulislerde Akşener'in öfkesine dikkat çekilirken, 6'lı Masa ile ipleri koparan İYİ Parti liderinin Cumhur İttifakı'na katılabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, milletin taleplerini tüm Türkiye'ye duyurmak için dinledikleri her şeyi meydanlara, kürsülere ve sosyal medyaya taşıdıklarını aktarmıştı.

Akşener, davaları için zorluklara direndiklerini ifade ederek, şöyle devam etmişti: "Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik.

Şahsen hiçbir düşmanımın, hiçbir rakibimin, beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi. Ama affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim, billahi affetmeyeceğim, vallahi affetmeyeceğim. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü de yolu da pusulası da milletimizin ta kendisidir.

"BUNDAN SONRA SİZE HAYATTA BAŞARILAR"

'İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı' diyorlar. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır."

SEÇİMLERDE NE YAPACAK?

Akşener'in öfke dolu sözleri siyaset kulislerine bomba gibi düştü. İYİ Parti liderinin partisine neşteri vururken Millet İttifakı ile de köprüleri attığına dikkat çekilirken; yaklaşan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

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