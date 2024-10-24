Kentte geçtiğimiz günlerde aniden bastıran soğuk havayla beraber yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı meydana geldi. Kar yağışının ardından Van’ın bazı ilçelerinde hava sıcaklığı eksilere kadar düştü.

Kombilerin açılmasıyla beraber Vanlılar, evini en tasarruflu şekilde ısıtmanın yollarını arıyor. Peki kombiler açıldıktan sonra neler yapılmalı? Hangi aralıklarla kombi bakımı yapılmalı? Kombi sürekli açılıp kapatılmalı mı? Fatura tasarrufu için nelere dikkat edilmeli? Tüm detayları kombi tamir ustası ve satıcısı, işin uzmanı Abidin Yarımbatman anlattı.

“YILDA 2 KEZ KOMBİ BAKIMI YAPTIRIN”

Wanhaber muhabirine konuşan kombi tamir ustası Abidin Yarımbatman, “Her yıl düzenli bir şekilde kombi bakımı mutlaka yapılmalıdır. Hatta bölgemizdeki su kireçli olduğu için kombiye zarar verebiliyor. Kombinin uzun ömürlü olması için imkanı olan yılda 2 kez bakım yaptırsın diye öneriyorum. Bakım yaptırırken de bunu güvenilir yerlerde yaptırmak önemli” dedi.

“İLK KONTROLÜ KENDİNİZ YAPIN”

“Petekler kontrol edilmeden yıkanmaması gerekir” diyen kombi ustası Yarımbatman, “Kombi ustalarına haber vermeden önce ilk kontrolü kendiniz yapabilirsiniz. İlk olarak kombiyi 45-50 derecede açın, birkaç saat çalıştırın. Ardından petek kontrolü yapın. Eğer peteklerin üstü sıcak alt kısımları ılık seviyelerde ise bakım yapmanıza gerek yok. Ama üstü sıcak altı soğuk kalıyorsa o zaman peteklerin bakım zamanı gelmiştir. Hemen sonrasında su sızıntıları ve peteklerde hava olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu durumlardan sonra gerekiyorsa usta çağırın” ifadelerini kullandı.

FATURA TASARRUFU İÇİN NELER YAPILMALI?

Yüksek faturalardan kaçınmanın yollarını ve doğal gazı ekonomik bir şekilde kullanmanın tüyolarını veren usta Yarımbatman, “Az sayıda yanan petekler sıcaklığı kontrol edemez. Kombiyi sürekli kapatıp açmak da faturayı kabartacaktır. Peteklerin önü kanepelerle veya başka bir eşya ile kapatılmamalı. Yerden yüksek kanepelerin ise yaklaşık 15-30 cm petekten uzak kalması yeterli ama yere basık kanepe ise altında hava akışı olmayacağı için peteklerin önünden tamamen kaldırılmalı. Perdeler peteği kapatır şekilde uzun tutulmamalı. Kullanılmayan odalar için ise petek vanası minimuma indirilmeli, içerisi ılık kalmalı. Çünkü soğuk odalar yan adaları soğutur ve istenilen derecede ısı alınamaz. Evin dış yalıtımı, camları, dışa yani balkonlara açılan kapılardan hava sızıp sızmadığı da kontrol edilmeli. Bu hem evin içindeki sıcaklığı etkileyecektir hem de içerdeki sıcaklığa göre kombi kendini otomatik ayarlayıp çalışmasını sürdürecektir. Bu durumlar hem ısınmayı artıracaktır hem de fatura tutarını etkileyecektir” şeklinde konuştu.