2011 yılında meydana gelen Van Depremi’nin Türkiye için bir milat sayıldığını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

Van Depremi’nin ardından Türkiye’de afet yönetimi alanında yeni bir modellemeye gidildiğini belirten Doç. Dr. Kılıçer, “2011 depremi Türkiye için bir milattır, afet yönetimi açısından. Çünkü artık deprem yönetmelikleri, özellikle de yapılara yönelik getirilecek sistemlerle Türkiye yeni bir modellemeye, yeni bir uygulamaya girdi ve bu uygulamanın ilk örneklerini Van’da yapıldı. Örneğin; TOKİ’ler inşa edildi. TOKİ alanlarının inşa edilmesi ile beraber zemin anlamında daha sağlam olan yüksek kesimlere çıktık.” diye konuştu.

“KAT ARTIRIMININ KISITLANMASI VAN İÇİN AVANTAJ”

Van’da yapılan zemin etüt çalışmaları sonucunda tabakanın depremler için istenen özelliklere sahip olmadığını ifade eden Kılıçer, kat artırımının kısıtlanma kararının Van için olumlu bir karar olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ali Kılıçer, “Özellikle de Van bazında baktığımızda 2011 yılında meydana gelen depremden sonra Van’ın bilinç kazanması büyük bir avantaj. Sonrasında ise Vali Murat Zorluoğlu döneminde kat artırımının engellenmesi, kat artırımlarına izin verilmemesi, daha doğrusu afet yönetimi açısından daha uygun binaların inşa edilmesi Van açısından büyük bir avantaj. Elbette yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Kamu kurumlarından ziyade konu hakkında ilgili uzmanların bu konuda vatandaşları uyarıp, bilinçlendirmesi ve yapısal anlamda özellikle de tedbir almalarını sağlaması gerekiyor. Van’da eskiye nazaran inşa edilen binalar belli bir kalitede ve belli bir dozajda olduğu için yapıların güvenilirliği tatmin edici düzeyde diyebiliriz.” diyerek 2011 Van Depremi sonrası hem Van hem de ülke genelinde afet yönetimine ilişkin yapılan köklü değişikliklerin avantaj sağladığını aktardı.