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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi.

Müzakere sonucunda taraflar anlaşamazken 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı.

Bayram ve tatil günlerindeki çalışma ücretleri yüzde yüz artırılacak

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı.

Buna göre Diyanet personeline dolaylı zam yapılacakken, tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fiili olarak çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırılacak.

Ramazan ayı fazla çalışma ücretlerine de zam

Ramazan ayı fazla çalışma ücreti de yüzde 100 artış ile iki katına çıkarılacak.

Ayrıca din hizmetleri sınıfında yer alan sözleşmeli imam hatip ve müezzin kayyımların ek ödeme oranlarında beş puan artış yapılacak.

Ek ders ücretleri de artıyor

Yaz Kur'an kurslarında 15 olan haftalık ek ders ücreti saati 20 saate çıkarılacak.

Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılacak.

Kadrolu Kur'an kursu öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri de yararlanacak.

Din hizmetleri tazminatında da artış

Diğer yandan baş vaiz, Kur'an kursu baş öğreticisi ve baş imam hatip gibi unvanlı kadrolarda görev yapan personelin din hizmetleri tazminatı da 10 puan artırıldı.

‘Uzman' unvanlı kadrolarda görev yapanların tazminatı da 5 puan artırıldı.

Son olarak vaizlerin din hizmeti tazminatı da yükseltildi.

ENSONHABER