Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belirlendi.

2023-KPSS lisans oturumlarının sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Memur adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Öte yandan 2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.AA