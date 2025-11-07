Van'ın doğal harikalarından biri olan Dilkaya Deltası ve çevresi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne dönüştü. Van Gölü'nün eşsiz manzarasıyla birleşen delta, sarı, kızıl ve kahverenginin binbir tonunu barındıran bitki örtüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Artos Dağı'nın silüeti altında, Van Gölü'nün tuzlu suyu ile birleşen delta, çevre mahallelerdeki sararan ağaçlar, sonbaharın tüm renkleriyle büyüleyici manzaralar sunuyor. Sararan otlar, kızıllığa bürünen ağaçlar ve göl yüzeyine yansıyan altın tonlarıyla bölge adeta tabloyu andırıyor.

"Kuşların uğrak noktası"

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıklar ve sulak alanlar, bu mevsimde hem yerleşik hem de göçmen kuşların son hazırlıklarına sahne oluyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için eşsiz kareler sunan delta, biyolojik çeşitliliğini sonbaharın huzurlu atmosferiyle birleştiriyor.